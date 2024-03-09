Siirt ve Hakkari'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Çalışmalar kapsamında Siirt'te 2 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Devam eden teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde R.E. ve O.B'nin Van ve Hakkari'den temin ettikleri uyuşturucuyu Siirt'e naklettikleri tespit edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucunun önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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