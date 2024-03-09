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        Siirt ve Hakkari'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Siirt ve Hakkari'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 15:06 Güncelleme: 09.03.2024 - 15:06
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        Siirt ve Hakkari'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Siirt ve Hakkari'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucunun önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Çalışmalar kapsamında Siirt'te 2 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Devam eden teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde R.E. ve O.B'nin Van ve Hakkari'den temin ettikleri uyuşturucuyu Siirt'e naklettikleri tespit edildi.

        Şüpheliler, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan operasyonla yakalandı. ​​​​​​​

        Gözaltına alınan R.E. ve O.B, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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