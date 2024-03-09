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        Siirt'te bir ayda 3 ölümlü patpat kazası: Süspansiyon ve manevra kabiliyetleri yok, kayıt altına alınmalı

        SİİRT'te son bir ayda, Karayolları Trafik Kanunu ve yönetmeliğinde tanımlı olmayan ve trafiğe çıkışı yasak durumdaki 'Patpat' olarak adlandırılan tarım araçlarının karıştığı kazalarda, 3 kişi öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 11:25 Güncelleme: 09.03.2024 - 11:30
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        Siirt'te bir ayda 3 ölümlü patpat kazası: Süspansiyon ve manevra kabiliyetleri yok, kayıt altına alınmalı
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        SİİRT’te son bir ayda, Karayolları Trafik Kanunu ve yönetmeliğinde tanımlı olmayan ve trafiğe çıkışı yasak durumdaki ‘Patpat’ olarak adlandırılan tarım araçlarının karıştığı kazalarda, 3 kişi öldü. Siirt Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Şakir Tarhan, patpatların kayıt altına alınması gerektiğini belirterek, “Patpat kazalarının olmasındaki en büyük etkenlerden biri, araçlardaki gerekli süspansiyon, manevra kabiliyetinin olmamasıdır. Patpat tabir edilen tarım aracı, kara yollarında kullanım için uygun değildir. Bu aracı kullananlarda en az F sınıfı ehliyet olması gerekir. Plaka ve tescil belgesi zorunluluğunun getirilmesi gerekiyor” dedi.

        Kentte son bir ayda, Karayolları Trafik Kanunu ve yönetmeliğinde tanımlı olmayan ve trafiğe çıkışı yasak durumdaki ‘Patpat’ olarak adlandırılan tarım araçlarının karıştığı kazalarda, 3 kişi hayatını kaybetti. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, patpatların amacı dışında kullanımının önlenmesi için Şirvan ve Baykan ilçelerinde bilgilendirme eğitimleri düzenledi. Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, patpatların kullanımına değinerek, “Çiftçilerimizin, patpatlarla yolcu veya ailesini taşıması, tarlaya getirip götürmesi çok tehlikeli. Son zamanlarda ilimizde sıkça ölümlü kazalara neden olmaktadır. Son bir ayda birkaç kaza oldu ve bu kazalarda maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Vatandaşlarımızın artık duyarlı olmalarını istiyoruz. Bu makinelerle hiçbir şekilde kara yollarına çıkmamaları gerekiyor. Bunu ne yazık ki şehrimizde yaşıyoruz. Çiftçilerimizin bu araçları tarlalarının dışında kullanmamasını öneriyor ve destekliyorum” dedi.

        ‘EN AZ F SINIFI EHLİYETE SAHİP OLMALILAR’

        Patpatların kara yolları için uygun donanıma sahip olmadığını ve kayıt altına alınmaları gerektiğini ifade eden Siirt Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Şakir Tarhan, “Siirt’te son 1 ayda 3 ölümlü kaza yaşandı. Hepimiz biliyoruz, çok üzücü. Patpat kazalarının olmasındaki en büyük etkenlerden biri, araçlardaki gerekli süspansiyon ve manevra kabiliyetinin olmamasıdır. Patpat olarak tabir edilen tarım aracı, bağ, bahçe işlerinde kullanılmak üzere üretilmiştir, kara yollarında kullanım için kesinlikle uygun değildir. Aslında bu araçları kayıt altına almak mümkün. Plaka ve tescil belgesi zorunluluğunun getirilmesi gerekiyor. Bu araçları kullanacak kişilerin de kesinlikle en az F sınıfı ehliyete sahip olmaları gerekiyor. Çünkü bu araçları kullananlara baktığımız zaman genelde, hayatında hiçbir şekilde araç kullanmamış, direksiyon eğitimi almamış, ehliyetsiz insanlar kullanıyor. Bu şekilde kara yoluna çıktıkları zaman da kazalar kaçınılmaz oluyor. Çiftçilerimizi uyarmak istiyorum, lütfen sevdiklerinizi koruyun ve bu ölüm makinesine 5-6 kişi binip, kara yoluna çıkmayın. Bu şekilde sevdiklerinizi de öldürmüş oluyorsunuz. Lütfen bunu bağ ve bahçe işlerinden başka bir işte kullanmayın. Jandarmamız gerekli eğitimleri veriyor, inşallah etkili olur” diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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