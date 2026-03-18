Siirt'te devrilen hafif ticari araçtaki baba ve kızı hayatını kaybetti
Siirt'te şarampole devrilen hafif ticari araçtaki baba ve kızı yaşamını yitirdi.
Sait K'nin (37) kullandığı 06 EUH 871 plakalı hafif ticari araç, Siirt-Eruh kara yolunun Deliklitaş mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki Mizgin K. (11) ve Zehra K. (9) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine UMKE, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler yaptığı kontrolde Sait K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralılar ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Zehra K, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Baba ve kızın cenazesi otopsi için hastanenin morguna alındı.
