        Siirt'te devrilen hafif ticari araçtaki baba ve kızı hayatını kaybetti

        Siirt'te şarampole devrilen hafif ticari araçtaki baba ve kızı yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 21:47 Güncelleme:
        Siirt'te devrilen hafif ticari araçtaki baba ve kızı hayatını kaybetti

        Siirt'te şarampole devrilen hafif ticari araçtaki baba ve kızı yaşamını yitirdi.

        Sait K'nin (37) kullandığı 06 EUH 871 plakalı hafif ticari araç, Siirt-Eruh kara yolunun Deliklitaş mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki Mizgin K. (11) ve Zehra K. (9) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine UMKE, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekipler yaptığı kontrolde Sait K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralılar ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Zehra K, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Baba ve kızın cenazesi otopsi için hastanenin morguna alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddete toleransımız yoktur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddete toleransımız yoktur
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Almanya Başbakanı: Washington bize danışmadı
        Almanya Başbakanı: Washington bize danışmadı
        Rutte'den Hürmüz Boğazı açıklaması
        Rutte'den Hürmüz Boğazı açıklaması
        İran İstihbarat Bakanı hayatını kaybetti
        İran İstihbarat Bakanı hayatını kaybetti
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        Laricani suikastının perde arkası
        Laricani suikastının perde arkası
        İran'da doğalgaz sahasına saldırı
        İran'da doğalgaz sahasına saldırı
        Fenerbahçe'den prim haberleri için açıklama!
        Fenerbahçe'den prim haberleri için açıklama!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Koç Holding’in 62. olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi
        Koç Holding’in 62. olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi
        18 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        18 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        Avustralya Askeri Ataşesi Hawley Habertürk'te
        Avustralya Askeri Ataşesi Hawley Habertürk'te
        "Tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz"
        "Tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz"

        Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı; baba ve kızı hayatını kaybetti
        Siirt'te otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Siirt'te ziyaretlerde bulundu
        Siirt'te ev yangını
        Siirt'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü kutlandı
        Okulda projeye dönüştürülen Osmanlı geleneğiyle veresiye borçları kapatılıy...