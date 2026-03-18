Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Haberleri

        Okulda projeye dönüştürülen Osmanlı geleneğiyle veresiye borçları kapatılıyor

        MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'te bir okulda, Osmanlı döneminden gelen, ihtiyaç sahiplerinin borçlarının ödendiği "zimem defteri" geleneği hayata geçirilen projeyle yaşatılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 12:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehit Polis Hayrettin Şişman Ortaokulunda ramazan ayı dolayısıyla dayanışmayı artırmak ve öğrencilere bu bilinci aşılamak için okul idaresi öncülüğünde hayata geçirilen projeyle gönüllülük esasına göre 3 öğretmen ve 18 öğrenciden oluşan 3 "iyilik takımı" kuruldu.

        Öğretmenlerin ve velilerin katkısı, öğrencilerin harçlıklarıyla toplanan yardımlarla ihtiyaç sahibi ailelerin esnafa veresiye borçları gizlilik esası gözetilerek ödeniyor.

        Takımda yer alan öğrenciler öğretmenleriyle kentte yaşlıları ziyaret ediyor, ihtiyacı olanlara çeşitli yardımlar da ulaştırıyor.

        Okul Müdürü Abbas Balcı, AA muhabirine, okul olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan ayında birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Bu yıl etkinlikleri daha da çeşitlendirmek istediklerini ifade eden Balcı, "Osmanlı döneminden gelen 'zimem defteri' geleneğinden ilham alarak 'iyilik takımı' kurduk. Bu kapsamda 3 ekip oluşturduk. Bu sayede ailelerin borçları ödeniyor. Böylece hem ailelere hem de esnafa destek oluyoruz. Ailelerin bu çalışmadan haberi olmuyor. Gizlilik esasına göre hareket ederek yardımlar gerçekleştiriliyor. Ramazanın başından bu yana her hafta iki veya üç mahallede 7-8 ailenin bakkala olan borcu kapatıldı. Ayrıca alışveriş kartı ve gıda yardımı destekleri de sunuldu." dedi.

        "İyilik takımı"nın geçen yıl kurulduğunu belirten Balcı, dayanışmayı artıran bu çalışmaları gelecek yıllarda da devam ettirmeyi planladıklarını kaydetti.

        Balcı, "Aileler için alışveriş kartları hazırladık. Hedefimiz Ramazan Bayramı'na kadar 100'den fazla kişiye yardım kartı ulaştırmak. Ramazanın başında 70 dolayında erzak kolisi dağıttık. İmece usulü bu dayanışma için okul olarak kenetlendik. Geçen yıl yaklaşık 100 bin liralık yardım gerçekleştirdik. Bu yıl da 150 bin liralık yardım ulaştırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

        Okulda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Şeyma Koyuncu, ramazanda öğrencilerin manevi duyguları yaşayarak öğrenmesini amaçladıklarını belirtti.

        Bu amaçla farklı etkinlikler gerçekleştirdiklerini dile getiren Koyuncu, "Bu sene etkinliğimize 'zimem defteri' geleneğini de ekledik. Bu bilinci önce çocuklarımıza kazandırıyoruz. Daha sonra velilerimizin ve öğretmenlerimizin desteğiyle yardım topluyoruz. Her sınıftan 6-7 öğrenci seçiyoruz ve her defasında farklı öğrencilerle alana çıkıyoruz. Destek geldikçe bu destek faaliyetlerini sürdüreceğiz." dedi.

        "İyilik takımı"nda yer alan öğrencilerden Miray Çelik, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla yardımlaşma ve dayanışma adına çalışmalar yaptıklarını anlattı.

        Çelik, "Topladığımız yardımlarla 'zimem defteri' geleneğini sürdürüp, borçları kapatmaya çalıştık. Bu yardımlaşma içinde olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

        Asel Demir, bu ekipte gönüllü olarak yer aldığını, insanlara destek sunmanın güzel bir duygu olduğunu belirtti.

        Bakkal Hayrettin Mendi de kentte 20 yıldır esnaflık yaptığını, bu dayanışma sayesinde defterde yazılı borcun ödendiğini, sunulan destekten memnuniyet duyduklarını anlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: Adana'ya yeni Patriot konuşlandırılıyor
        Trump NATO'ya öfkeli
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Netanyahu'dan İranlılara çağrı
        WP: İsrail İran'ın kırılmadığı görüşünde
        Atatürk, 18 Mart'ta denetime giderken bombardımana yakalanmış
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        "Çanakkale, eşsiz bir destandır"
        Çanakkale şehitlerine ağıt
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vodafone Türkiye'nin karbon emisyonu 5 yılda yüzde 94,77 azaldı
        Lokantada oturuyordu... Silahı çekip öldürdüler!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        Kemoterapiyi tamamladı
        Bayramda yolculuk nereye?
        "Taraftarla barış sağlandı"
        Tarım arazilerinde talana, "hobi bahçesi" freni
        "Ne olur bağırtmayın"
        "Gençlere büyük haksızlık"

        Araç yangınlarında 'yakıt ve yağ kaçağı' detayı
        Siirt'te eski üniversite yerleşkesinde yangın
        Siirt'te hafif ticari araç elektrik direğine çarptı
        Siirt'te anne adayları gebe okulundaki eğitimlerle normal doğuma teşvik edi...
        Kurtalan'da maddi hasarlı kaza
        Kurtalan'da otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı