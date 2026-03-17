Siirt'te anne adayları gebe okulundaki eğitimlerle normal doğuma teşvik ediliyor

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hizmet veren gebe okulunda anne adayları verilen eğitimlerle normal doğuma teşvik ediliyor.



Hastanede 2018 yılında açılan gebe okulunda anne adaylarına, doğumun evreleri ve bebek bakımı gibi birçok konuda hem teorik hem de uygulamalı eğitim veriliyor.



Doğuma hazırlık sürecinde kadın sağlığı, nefes egzersizleri, pilates, anne sütü ve bebek bakımı gibi konularda bilinçlendirilen hamilelerin, fiziksel aktivitelerle de doğum sancılarının ve ağrılarının azaltılması sağlanıyor.



Gebe okulundaki eğitimlere katılan kadınlara, normal doğumun faydalarıyla ilgili bilinçlendirme yapılıyor.



- "Gebe okuluna katılım normal doğum oranını artırıyor"



Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aylin Üstün, AA muhabirine, okulda iki ebe eşliğinde anne adaylarına eğitim verildiğini söyledi.



Üstün, gebe okulunda gebeliğin başlangıcı, fizyolojisi, annenin yaşayacağı sorunlar, geçireceği evreler, hangi ayda hangi sorunlarla karşılaşılacağı, doğum sonrası lohusalık bakımı, aile desteğinin önemi, bebek bakımı, bebek banyosu, doğum çantası hazırlanması gibi birçok konuda bilgiler verdiklerini anlattı.



Gebe okulunda 8 yıldan bu yana eğitimler verildiğini ifade eden Üstün, "Burada gebelik egzersizi, beslenme, anne sütü ve emzirme, bebek bakımı, doğumhane gezisi, anneyle bebek çantası hazırlama gibi birçok konuda bilgilendirme yapılmakta. Normal doğum tıbbi bir engel olmadığı müddetçe anne ve bebek sağlığı açısından en önerilen doğum şeklidir. Gebe okuluna gelen anne adaylarımızı normal doğuma teşvik ediyoruz. Gebe okulu aynı zamanda normal doğum oranını artırıp, hastalardaki kaygı düzeyini azaltıyor." dedi.



Üstün, doğum sürecine kadar anne adaylarına moral ve motivasyon da sağlamaya çalıştıklarını belirterek, hem eşin hem de ailesinin anne adayına destek olmasının sağlandığını aktardı.



Bu eğitimlerin aynı zamanda anne ve bebek arasındaki bağın erkenden oluşmasına vesile olduğunu dile getiren Üstün, "Gebe okuluna katılım sağlanması, normal doğum oranını ciddi şekilde artırıyor." ifadesini kullandı.



- "Tüm anne adaylarımızı gebe okuluna davet ediyoruz"



Gebe okulundan sorumlu ebe Fatma Olgunoğlu da okulun hamilelerin, anne adaylarının gebelik sürecini bilinçli, sağlıklı ve güvenli şekilde geçirmesini desteklemek amacıyla kurulduğunu söyledi.



Olgunoğlu, "Eğitimlerimizde anne adaylarımıza beslenmeden egzersize, doğuma hazırlıktan bebek bakımına kadar pek çok konuda uzman ekibimizle rehberlik etmekteyiz. Amacımız, annelerin kendisine güvenen, sürece hazır ve bilinçli bireyler olarak doğuma ulaşmalarını sağlamaktır. Her anne adayının bu süreci korkuyla değil de bilgi ve huzurla karşılamasını hedefliyoruz. Tüm anne adaylarımızı gebe okuluna davet ediyoruz." diye konuştu.



Eğitimlerin hafta içi 5 gün 08.00 ile 14.00 saatleri arasında verildiğini anlatan Olgunoğlu, bütün hamilelere bireysel eğitimin yanı sıra haftanın iki günü de grup olarak eğitim verildiğini belirtti.

