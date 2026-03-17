TÜGVA Siirt Temsilciliğince iftar programı düzenledi
Siirt'te, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından geleneksel "Aile İftarı" programı düzenlendi.
Bir düğün salonunda gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
TÜGVA Siirt İl Temsilcisi Abdullah Tetik, programda, ramazan ayının rahmet, mağfiret ve kurtuluş vesilesi olduğunu söyledi.
Herkesin Kadir Gecesi'ni tebrik eden Tetik, "Bu mübarek gecenin milletimiz, alemi İslam ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu mübarek gecenin başta Gazze ve Filistin olmak üzere Suriye'de, İran'da, Lübnan'da, Yemen'de, Somali'de ve daha pek çok yerde zulme, zalime ve soykırıma karşı kahramanca direnen tüm mazlumların kurtuluşuna, daha fazla kardeşliğe, daha fazla dayanışmaya, Müslümanlar arasında daha fazla vahdete vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.
Programa, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hikmet Ekin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Sabahattin Genç, İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
