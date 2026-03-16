Siirt'te sağanak etkili oldu

Siirt'te etkili olan sağanak nedeniyle Eruh ilçesinin Okçular köyü 48 saatte metrekareye 115,7 kilogram yağış aldı.



Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre 14 Mart 06.00 ila 16 Mart 06.00'da ilde kuvvetli yağışların kaydedildiği belirtildi.



Bu süre zarfında en çok yağışın metrekareye 115,7 kilogram ile Eruh'un Okçular köyünde ölçüldüğü ifade edilen açıklamada, Baykan ilçesinde metrekareye 83,3, Pervari ilçesinin Sarıyaprak köyünde 81, Siirt merkezde 80,7, Şirvan ilçesinin Doğruca köyünde 76,9 ve Kurtalan ilçesinde 75,8, Şirvan ilçesinde 65,8, Eruh'ta 59,3, Tillo ilçesinde 47,1 kilogram ve Pervari'de 23,4 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

