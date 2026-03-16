        Siirt'te sağanak etkili oldu

        Siirt'te etkili olan sağanak nedeniyle Eruh ilçesinin Okçular köyü 48 saatte metrekareye 115,7 kilogram yağış aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 13:55 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre 14 Mart 06.00 ila 16 Mart 06.00'da ilde kuvvetli yağışların kaydedildiği belirtildi.

        Bu süre zarfında en çok yağışın metrekareye 115,7 kilogram ile Eruh'un Okçular köyünde ölçüldüğü ifade edilen açıklamada, Baykan ilçesinde metrekareye 83,3, Pervari ilçesinin Sarıyaprak köyünde 81, Siirt merkezde 80,7, Şirvan ilçesinin Doğruca köyünde 76,9 ve Kurtalan ilçesinde 75,8, Şirvan ilçesinde 65,8, Eruh'ta 59,3, Tillo ilçesinde 47,1 kilogram ve Pervari'de 23,4 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İsrail'den Lübnan'a kara saldırısı
        Trump'ın telefonu sürekli çalıyor: "Kontrolden çıktı"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Trump: İran ABD'nin uçak gemisine asla saldırmadı
        "Her hanenin harcama yapısı farklı"
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        27 milyar dolarlık AI altyapı anlaşması
        Kreşteki şiddette öğretmenlere ceza yağdı!
        İnsansız hava aracında Türk-İtalyan iş birliği: Üretim nisan ayında başlıyor
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        Geceye damga vurdu
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        Alevler içinde kaldı
        Atan ve tutan zirveye taşıdı!
        Yeni sevgilisi Fransız model çıktı
        Kırmızı kart doğru mu?
        98. Oscar Ödülleri’ne One Battle After Another damgası
        Türkiye'nin hafızasını kurtarıyorlar
        İngiliz üniversitesinde menenjit salgını! 2 kişi öldü
