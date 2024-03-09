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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Siirt'te mitinge katıldı

        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisince düzenlenen mitinge katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 20:06 Güncelleme: 09.03.2024 - 20:34
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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Siirt'te mitinge katıldı
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        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisince düzenlenen mitinge katıldı.

        Bakırhan, partisince Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingte, 31 Mart'taki yerel seçimlerde adayları için destek istedi.

        Televizyonlarda DEM Parti'nin tartışıldığını belirten Bakırhan, şunları kaydetti:

        "Tamam, televizyonları anladık ama Afyon'da bir hanımefendi çıkmış, kazanma iddiası da yok. O da, 'DEM Parti bu kapılardan giremez.' diyor. İktidar ve ortağı, 'DEM Parti parlamentoda ne geziyor?' diyor, Afyon'daki hanımefendi, 'DEM Partililer, Kürtler belediyenin kapısından giremez.' diyor. Bu her iki anlayışa da sandıkta gerekli olan cevabı verecek miyiz?"

        Bakırhan, partilerinin kadınların partisi olduğuna değinerek, "DEM Parti kadınlar için varını yoğunu ortaya koyan, eşit temsiliyeti sağlayan bir partidir. Kadınların sosyal yaşamda, ekonomide var olması için mücadele eden Türkiye'de DEM tek partidir. O zaman kadınlar, hiçbir parti ayırt etmeden her kapıyı çalacak." ifadelerini kullandı.

        Bakırhan, daha sonra seçim çalışmaları kapsamında Eruh ve Kurtalan ilçelerini ziyaret etti.

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