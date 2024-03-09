DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan: Savaşa gitmiyoruz, yerel seçime gidiyoruz

HALKLARIN Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, "Çok önemli bir seçim sürecine girdik. Ama televizyonları dinlerseniz, tartışma programlarını izlerseniz, sanki bir savaşa girmişiz gibi. Özellikle hükümet ve küçük ortağı, açıyor ağzını, savaş, top, mermi, tank; gören de sanıyor ki, savaşa gidiyoruz. Savaşa gitmiyoruz, yerel seçime gidiyoruz, belediye seçimine gidiyoruz. Bu süreçte, savaş, çatışma, top, mermi yerine projeler konuşur" dedi.

DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, seçim çalışmaları kapsamında partisinin Siirt’te, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlediği seçim mitingine katıldı. Mitingde konuşan Bakırhan, CHP Afyonkarahisar Belediye başkan adayı Burcu Köksal'ın ‘Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak’ sözlerine tepki gösterdi. Ankara ve İstanbul’da insanların ucuz ekmek alabilmek belediye ekmek satış ofislerinin uzun kuyruklar oluşturduğunu belirten Bakırhan, “Hükümet yetkilileri diyor ki, ‘Biz geldiğimizde bizden önce kuyruklar vardı.’ Evet, doğru. Gaz, yağ kuyrukları vardı. O zaman da sizin gibi kötü yönetiyorlardı. O zaman milletin cebinde para vardı ama kuyruk vardı. Şimdi ekmek kuyruğu var. Emin olun, Ankara’da, İstanbul’da insanlar iki kuruş daha ucuz ekmek alabilmek için sabahın 4’ünde, 5’inde belediye ekmek satış ofislerinin önünde sıraya giriyor. Kars’ta, Erzurum’da, Yozgat’ta, Kayseri’de, hayvancılık bölgelerinde insanlar çocuğuna et yedirmek için geceden kuyruğa girip 1 kilo ucuz et almak istiyorlar. Evet, geçmişte de kuyruklar vardı. Ama şimdi daha büyük kuyruklar var, daha büyük bir yolsuzluk ve yoksulluk var” dedi.

'BU SÜREÇTE SAVAŞ DEĞİL, PROJELER KONUŞUR'

CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'a tepki gösteren Bakırhan, “Gece gündüz partimizi tartışıyorlar. Tamam, televizyonları anladık ama Afyon’da bir hanımefendi, çıkmış kazanma iddiası da yok, o da ‘DEM Parti bu kapılardan giremez’ diyor. İktidar ve ortağı, ‘DEM Parti parlamentoda ne geziyor?’ diyor, Afyon’daki hanımefendi de ‘DEM Partililer ve Kürtler, belediyenin kapısından giremez’ diyor. Bu iki anlayışa da sandıkta gerekli cevabı verecek miyiz? Seçim sürecine girdik, çok önemli bir seçim sürecine girdik. Ama televizyonları dinlerseniz, tartışma programlarını izlerseniz, sanki bir savaşa girmişiz gibi. Özellikle hükümet ve küçük ortağı, açıyor ağzını, savaş, top, mermi, tank; gören de sanıyor ki, savaşa gidiyoruz. Savaşa gitmiyoruz, yerel seçime gidiyoruz, belediye seçimine gidiyoruz. Bu süreçte, savaş, çatışma, top, mermi yerine projeler konuşur. Ama onlar projelerini konuşamaz, çünkü onların projeleri kayyumdur" diye konuştu.