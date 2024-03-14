Siirt'te terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
Siirt'te terör örgütü PKK'ya ait RPG-7 roketatar mermisine ait 2 sevk fişeği bulundu.
Siirt'te terör örgütü PKK'ya ait RPG-7 roketatar mermisine ait 2 sevk fişeği bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı görevlilerince yürütülen koordineli çalışmalarda bir arazide PKK/KCK terör örgütüne ait mühimmat olduğu bilgisine ulaşıldı.
Yapılan çalışmalarda, merkez Afetevleri Mahallesi'nde geçmiş yıllarda arazide gömüldüğü değerlendirilen RPG-7 roketatar mermisine ait 2 sevk fişeği ele geçirildi.
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