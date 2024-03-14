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        Siirt'te terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

        Siirt'te terör örgütü PKK'ya ait RPG-7 roketatar mermisine ait 2 sevk fişeği bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 10:27 Güncelleme: 14.03.2024 - 10:30
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        Siirt'te terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
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        Siirt'te terör örgütü PKK'ya ait RPG-7 roketatar mermisine ait 2 sevk fişeği bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı görevlilerince yürütülen koordineli çalışmalarda bir arazide PKK/KCK terör örgütüne ait mühimmat olduğu bilgisine ulaşıldı.

        Yapılan çalışmalarda, merkez Afetevleri Mahallesi'nde geçmiş yıllarda arazide gömüldüğü değerlendirilen RPG-7 roketatar mermisine ait 2 sevk fişeği ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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