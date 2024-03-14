Siirt'te ilkokul öğrencilerinden okuma etkinliği

Sınıf öğretmeni Sefa Tuaç da okuma yazma sürecini başarılı bir şekilde tamamlayan öğrencilerin hem öğretmenlerini hem de ailelerini gururlandırdığını belirtti.​​​​​​​

Mehmetçik İlkokulu Müdürü Selami Eroğlan, programın hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilere, eğitim sürecinde desteklerini esirgemeyen velilere teşekkür etti.

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