Siirt'te 2 grup arasında çıkan kavgaya biber gazı ile müdahale

SİİRT'te2 grup arasında çıkan kavgaya polis, biber gazı ile müdahale etti. Polisin çabası ile kavga sona ererken, bazı kişiler ifadeleri için emniyete götürüldü.

Olay, gece saatlerinde Kooperatif Mahallesi Hayrettin Özgen Parkı önünde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine tekme-yumruk saldırırken, bölgeye ihbarla polis ekipleri sevk edildi. Uyarılara rağmen taraflar ayrılmayınca polis, biber gazı ile müdahale etti. Polisin çabası ile kavga sona ererken, bazı kişiler ifadeleri için emniyete götürdü.