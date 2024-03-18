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        Siirt'te 2 grup arasında çıkan kavgaya biber gazı ile müdahale

        SİİRT'te2 grup arasında çıkan kavgaya polis, biber gazı ile müdahale etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 09:29 Güncelleme: 18.03.2024 - 09:30
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        Siirt'te 2 grup arasında çıkan kavgaya biber gazı ile müdahale
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        SİİRT'te2 grup arasında çıkan kavgaya polis, biber gazı ile müdahale etti. Polisin çabası ile kavga sona ererken, bazı kişiler ifadeleri için emniyete götürüldü.

        Olay, gece saatlerinde Kooperatif Mahallesi Hayrettin Özgen Parkı önünde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine tekme-yumruk saldırırken, bölgeye ihbarla polis ekipleri sevk edildi. Uyarılara rağmen taraflar ayrılmayınca polis, biber gazı ile müdahale etti. Polisin çabası ile kavga sona ererken, bazı kişiler ifadeleri için emniyete götürdü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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