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        Siirt'te kapalı yöntem ile aort anevrizması tedavisi yapıldı

        Siirt'te nefes darlığı çeken hastaya, karın boşluğu içerisinde aort damarının genişlemesi (Abdominal Aort Anevrizması) teşhisi ile kapalı yöntem ile tedavi uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 14:54 Güncelleme: 17.03.2024 - 14:54
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        Siirt'te kapalı yöntem ile aort anevrizması tedavisi yapıldı
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        Siirt'te nefes darlığı çeken hastaya, karın boşluğu içerisinde aort damarının genişlemesi (Abdominal Aort Anevrizması) teşhisi ile kapalı yöntem ile tedavi uygulandı.

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, nefes darlığı şikayetiyle hastaneye gelen 69 yaşındaki erkek hastada, yapılan tahliller sonucu karın boşluğu içerisinde aort damarının genişlemesi teşhisi konuldu.

        Yaklaşık 2 saat süren işlem sırasında genişleyen damarın içine stent takılarak hastanın hayati riski ortadan kaldırıldı.

        Açıklamada, görüşlerine yer verilen Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Kadir Çekirdekoğlu, bu rahatsızlığın tedavi edilmediğinde hayati riske neden olabildiğini belirtti.

        Daha önce bu hastalığı tespit ettikleri hastaların tedavi için şehir dışına sevk edildiğini ifade eden Çekirdekoğlu, gerekli altyapı oluştuğu için bu tür hastaların tedavilerinin artık Siirt'te yapılabildiğini aktardı.

        Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hacı Eskici de sağlık konusunda hizmetlerin artarak devam edeceğini kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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