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        Siirt'te hekimlerden sessiz yürüyüş

        Siirt'te hekimler, beyaz önlüklerle "sessiz yürüyüş" yaparak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 20:09 Güncelleme: 16.03.2024 - 20:09
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        Siirt'te hekimlerden sessiz yürüyüş
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        Siirt'te hekimler, beyaz önlüklerle "sessiz yürüyüş" yaparak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan ve dövizler taşıyan grup, Güres Caddesi'ndeki Kızılay İş Merkezi'ne kadar yürüdü.

        Hemşire Elif Karasungur, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını kınadı.

        İsrail'in, Filistin'de on yıllardır devam ettiği sistematik işgal ve zulmün 7 Ekim’den bu yana daha da şiddetlenerek devam ettiğini belirten Karasungur, şöyle konuştu:

        "Dünyanın gündeminden düşürülmeye çalışılan katliamların dehşetini bizim tekrar tekrar gözler önüne sermemiz gerekiyor. Gazzeli kardeşimiz topraklarını terk etmeyi reddedip işgalci İsrail’in bombardımanı altında açlık, susuzluk ve soğukla mücadele ediyor. Gazze’nin güneyine sıkışmış 1.5 milyon insan hayatta kalma mücadelesi veriyor."

        Program dua ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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