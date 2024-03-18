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        Siirt'ten ambulans uçakla Konya'ya sevk edilen Sezen bebek, yaşama tutunamadı

        SİİRT'tenambulans uçakla Konya'ya sevk edilen 4 aylık Sezen Aksu, tedavi gördüğü Konya Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 16:47 Güncelleme: 18.03.2024 - 16:50
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        Siirt'ten ambulans uçakla Konya'ya sevk edilen Sezen bebek, yaşama tutunamadı
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        SİİRT'tenambulans uçakla Konya'ya sevk edilen 4 aylık Sezen Aksu, tedavi gördüğü Konya Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğumsal kalp hastalığı tanısı konulan 4 aylık Sezen Aksu'nun ileri tetkik ve tedavisi için Konya Şehir Hastanesi'ne sevkine karar verildi. Sezen bebek, 26 Şubat'ta Sağlık Bakanlığı tarafından kente gönderilen ambulans uçakla Konya Şehir Hastanesi'ne nakledildi. Burada tedavi gören Sezen bebek, hayatını kaybetti. Sezen bebeğin cenazesi, ailesi tarafından alınarak Siirt'te toprağa verilecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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