Türk Kızılay'dan Siirt'te ramazan boyunca 400 kişiye sıcak yemek
Türk Kızılay Siirt Şubesi, ramazan boyunca her gün 400 kişinin evine yemek ulaştırıyor.
Türk Kızılay Siirt Şubesi, ramazan boyunca her gün 400 kişinin evine yemek ulaştırıyor.
Kızılay gönüllülerinden oluşan ekipler, aş evinde hazırlanan yemekleri Algül ve Doğan mahallelerinde ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyor.
Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Yener Tanık, Kızılay'ın her ramazanda olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi ailelere destek çıktığını belirtti.
Ramazan boyunca Siirt'te her gün 400 aileye sıcak yemek servisi sunulacağını dile getiren Tanık, "İhtiyaç sahiplerine ayrıca kuru gıda ve periyodik yardımlar da sürüyor. Kızılay gönüllülerimizle birlikte her gün bir veya iki mahallede 400 ailenin evine üç çeşit yemek ulaştırıyoruz. Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine yardımlarımız devam edecek." dedi.
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