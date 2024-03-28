Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi

        Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, şehit aileleri ve gaziler için düzenlenen iftar programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 11:33 Güncelleme: 28.03.2024 - 11:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, şehit aileleri ve gaziler için düzenlenen iftar programına katıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızılkaya, 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı'nda şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi, birlik ve dayanışma mesajları verdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, "Bugün şanlı bayrağımızın altında huzur ve güven içinde yaşıyorsak bu vatan uğrunda canlarını feda eden şehitlerimiz ve bu uğurda mücadele eden gazilerimiz sayesindedir. Tüm şehitlerimize ve kahraman gazilerimize minnet borçluyuz. Siirt'in huzur ve güvenliğinin sağlanmasında terörle mücadelede büyük başarılar elde eden kahraman askerlere başarılar diliyorum." dedi.

        Programa, 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Gaffar Gören, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, kurum müdürleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Baba oğlunu öldürmüştü! 'Ağaç kesme' indirimi!
        Baba oğlunu öldürmüştü! 'Ağaç kesme' indirimi!
        Bolu'da çevre felaketi: Eski çöplük çayı kirletti
        Bolu'da çevre felaketi: Eski çöplük çayı kirletti
        İdeal 11'ini arıyor!
        İdeal 11'ini arıyor!
        Hastalık riskini artıran uyku alışkanlıkları açıklandı!
        Hastalık riskini artıran uyku alışkanlıkları açıklandı!
        Dünyanın en mutlu 2. ülkesinin sırrı ne?
        Dünyanın en mutlu 2. ülkesinin sırrı ne?
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
        "Bir döneme damga vuracak"
        "Bir döneme damga vuracak"
        Çalınan kamyonun kabini kamyon kasasında!
        Çalınan kamyonun kabini kamyon kasasında!
        "Kaybedilmiş bir şey yok!"
        "Kaybedilmiş bir şey yok!"
        "Hakaret, iftira, dayak"
        "Hakaret, iftira, dayak"
        Macron ve Lula'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı
        Macron ve Lula'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı
        Yeni aşk
        Yeni aşk
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        Anne, babalar dikkat! Vedat 15 aylıktı... Büyük acı!
        Anne, babalar dikkat! Vedat 15 aylıktı... Büyük acı!
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak
        Kediyi okulun 5'inci katından atan üniversite öğrencisi çıktı!
        Kediyi okulun 5'inci katından atan üniversite öğrencisi çıktı!
        Para vermeyen kadını bıçaklamıştı! Sıcak gelişme!
        Para vermeyen kadını bıçaklamıştı! Sıcak gelişme!
        "Aşk yok"
        "Aşk yok"
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor
        Artık “çok yaşlı”yız
        Artık “çok yaşlı”yız

        Benzer Haberler

        Siirt'te muhtarlık kavgası: 1'i polis, 9 yaralı
        Siirt'te muhtarlık kavgası: 1'i polis, 9 yaralı
        Siirt'te muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 1'i polis 8 kişi...
        Siirt'te muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 1'i polis 8 kişi...
        Türk Kızılay'dan Siirt'te 500 aileye pide yardımı
        Türk Kızılay'dan Siirt'te 500 aileye pide yardımı
        Gazeteci Cumhur Kılıççıoğlu, Siirt'te son yolculuğuna uğurlandı
        Gazeteci Cumhur Kılıççıoğlu, Siirt'te son yolculuğuna uğurlandı
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Siirt'te temaslarda bulundu
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Siirt'te temaslarda bulundu
        Siirt'te karda mahsur kalan 8 araç kurtarıldı
        Siirt'te karda mahsur kalan 8 araç kurtarıldı