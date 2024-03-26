Siirt'te karda mahsur kalan 8 araç kurtarıldı
SİİRT'in Pervari ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan 8 araç, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
SİİRT'in Pervari ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan 8 araç, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Pervari ilçesine bağlı Geçittepe mevkinde akşam saatlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda 8 araç mahsur kaldı. Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yol açılarak, mahsur kalan araçların güvenli bölgeye geçmeleri sağlandı.
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