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        Siirt'te karda mahsur kalan 8 araç kurtarıldı

        SİİRT'in Pervari ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan 8 araç, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 20:29 Güncelleme: 26.03.2024 - 20:35
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        Siirt'te karda mahsur kalan 8 araç kurtarıldı
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        SİİRT'in Pervari ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan 8 araç, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Pervari ilçesine bağlı Geçittepe mevkinde akşam saatlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda 8 araç mahsur kaldı. Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yol açılarak, mahsur kalan araçların güvenli bölgeye geçmeleri sağlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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