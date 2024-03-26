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        Siirt Kurtalan'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle bazı evleri su bastı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 15:50 Güncelleme: 26.03.2024 - 15:50
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        Siirt Kurtalan'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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        Siirt'in Kurtalan ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle bazı evleri su bastı.

        İlçede Tekel Mahallesi'nde hayatı olumsuz etkileyen sağanakta, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı evleri su bastı.

        Kurtalan Belediyesi, karayolları, jandarma ve polis ekipleri mahallede önlem aldı.

        Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Samet Serin, ilçenin altyapı sorununun olmadığını, Tekel Mahallesi'nde meydana gelen su baskınına kara yolları güzergahındaki bir menfezin tıkanmasının neden olduğunu belirtti.

        Ekiplerin menfezin açılması için çalışma başlattığını aktaran Serin, menfezin açılmasıyla suyun tahliye edilmeye başlandığını kaydetti.

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