Siirt Kurtalan'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Samet Serin, ilçenin altyapı sorununun olmadığını, Tekel Mahallesi'nde meydana gelen su baskınına kara yolları güzergahındaki bir menfezin tıkanmasının neden olduğunu belirtti.

İlçede Tekel Mahallesi'nde hayatı olumsuz etkileyen sağanakta, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı evleri su bastı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle bazı evleri su bastı.

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