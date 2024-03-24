Siirt'te "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar programı düzenlendi

Siirt'te, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından, "Dünya Yetimler Günü" etkinlikleri kapsamında iftar programı gerçekleştirildi.

Bir düğün salonundaki iftara çok sayıda yetim çocuk ve yakınları katıldı.

İftar öncesi programa katılan çocuklar için Hacivat-Karagöz oyunu sergilendi ve çeşitli etkinlikler yapıldı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Siirt İl Temsilcisi Faruk Süzgün, yaptığı açıklamada, geleneksel hale getirdikleri yetimlere yönelik iftar programına bu yıl da yoğun bir katılım sağlandığını söyledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle ramazana buruk girdiklerini belirten Süzgün, şöyle konuştu:

"Kalbimiz Filistin için atıyor. Maalesef orada bu imkana sahip olmayanlar var. İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de Müslüman kardeşlerimiz açlıkla, yoklukla mücadele ediyor. Dualarımız Gazze için. İnşallah Filistin en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşur."

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürü Ali Osman Ayan da İHH ile ortak gerçekleştirdikleri etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, "Genel Müdürlüğümüz tarafından her sene ramazan ayında tüm illerde, bölgemiz genelinde ise 6 ilde farklı lokasyon alanlarında iftar programları düzenliyoruz. Bugün de Dünya Yetimler Günü dolayısıyla iftar programı organize ettik." ifadesini kullandı.