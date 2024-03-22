Siirt'te kar nedeniyle 10 köy yolu ulaşıma kapandı
Siirt'in Pervari ilçesinde kar ve tipi nedeniyle 10 köye ulaşım sağlanamıyor.
Siirt'in Pervari ilçesinde kar ve tipi nedeniyle 10 köye ulaşım sağlanamıyor.
Kar yağışı ve tipi sonucu ilçeye bağlı 10 köy ile Geçittepe yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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