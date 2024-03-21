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        Siirt'te hava muhalefeti nedeniyle 'Işık Hadisesi' gerçekleşmedi

        SİİRT'te, 'Işık Hadisesi' denilen ve İbrahim Hakkı Hazretleri'nin 260 yıl önce yaptırdığı ışık düzeneğiyle güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin türbesinde başucunu aydınlatması olayı, hava muhalefetinden dolayı bu kez gerçekleşmedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 12:05 Güncelleme: 21.03.2024 - 12:10
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        Siirt'te hava muhalefeti nedeniyle 'Işık Hadisesi' gerçekleşmedi
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        SİİRT'te, 'Işık Hadisesi' denilen ve İbrahim Hakkı Hazretleri'nin 260 yıl önce yaptırdığı ışık düzeneğiyle güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin türbesinde başucunu aydınlatması olayı, hava muhalefetinden dolayı bu kez gerçekleşmedi.

        Tillo ilçesinde, hocası İsmail Fakirullah'ın 1734'te vefatının ardından çok üzülen İbrahim Hakkı Hazretleri, 'Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim?' diyerek arayışa girdi. İbrahim Hakkı Hazretleri, 1764'te hocası için yan tarafında kule bulunan 1 türbe ve ilçenin yaklaşık 3 kilometre uzağındaki tepe üzerinde taş duvar yaptı. Her yıl ekinokslarda doğan güneşin, duvarın ortasındaki pencereden süzülen ilk ışınları, kuledeki aynaya yansıdıktan sonra, ışığın kırılması yöntemiyle pencereden türbeye, oradan da İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucuna doğuyor. 1960'lı yıllarda yapılan restorasyonda, pencerenin yerinin değişmesiyle düzenek izlenemez hale geldi. 2011'de farklı üniversitelerden bilim insanlarının çalışmalarıyla yeni pencere açılıp olayın tekrar izlenmesi sağlandı. Her yıl gece ve gündüzün eşit olduğu 21 Mart ve 23 Eylül'de gerçekleşen UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2015'te dahil edilen 'Işık Hadisesi' etkinliği için insanlar ilçeye geldi. Tillo Kaymakamlığı ve Tillo Belediyesi tarafından düzenlenen programda sabah namazında, bölge halkı ilçede bir araya geldi. Yansıması beklenen güneş, havanın bulutlu olması nedeniyle bu kez gerçekleşmedi. Olumsuz hava şartları nedeniyle Tillo Belediyesi Konferans Salonu'na alınan programda İbrahim Hakkı Hazretleri’nin hayatı ve hadiseyi anlatan belgesel izlenip, Kur'an-ı Kerim okundu ve ilahiler seslendirildi. Programa Vali Kemal Kızılkaya, Vali Yardımcısı Şeyma Aktaş Semiz, Tillo Kaymakamı Mehmet Ali Semiz, Tillo Belediye Başkanı İdham Aydın, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Müftüsü Şakir Pinal ve bölge halkı katıldı.

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