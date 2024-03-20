Siirt'te nevruz etkinliğinde 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

Etkinlik nedeniyle alan ve çevresinde polis ekiplerince güvenlik uygulaması yapıldığı ifade edilen açıklamada, "Etkinlik alanında bulunan arama kapılarından terör örgütünü simgeleyen bez parçalarıyla girmeye çalışan H.Ç, Ş.Ç, A.G, Ş.S, S.A. ve B.A. hakkında adli işlem başlatılmıştır." bilgisi verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) tarafından merkez Doğan Mahallesi'ndeki alanda nevruz etkinliği düzenlendiği belirtildi.

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