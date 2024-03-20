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        Siirt'te nevruz etkinliğinde 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

        Siirt'te nevruz etkinliğinin yapıldığı alana terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçalarıyla girmeye çalışan 6 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 19:56 Güncelleme: 20.03.2024 - 19:56
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        Siirt'te nevruz etkinliğinde 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı
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        Siirt'te nevruz etkinliğinin yapıldığı alana terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçalarıyla girmeye çalışan 6 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

        Valilikten yapılan açıklamada, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) tarafından merkez Doğan Mahallesi'ndeki alanda nevruz etkinliği düzenlendiği belirtildi.

        Etkinlik nedeniyle alan ve çevresinde polis ekiplerince güvenlik uygulaması yapıldığı ifade edilen açıklamada, "Etkinlik alanında bulunan arama kapılarından terör örgütünü simgeleyen bez parçalarıyla girmeye çalışan H.Ç, Ş.Ç, A.G, Ş.S, S.A. ve B.A. hakkında adli işlem başlatılmıştır." bilgisi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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