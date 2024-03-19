Siirt'te sağanak etkili oldu
SİİRT'te, 2 gündür etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla doldu, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.
SİİRT'te, 2 gündür etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla doldu, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Kentte dün akşamdan itibaren etkisini sürdüren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşarken, trafikteki sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
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