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        Siirt'te sağanak etkili oldu

        SİİRT'te, 2 gündür etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla doldu, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 15:57 Güncelleme: 19.03.2024 - 16:00
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        Siirt'te sağanak etkili oldu
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        SİİRT'te, 2 gündür etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla doldu, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

        Kentte dün akşamdan itibaren etkisini sürdüren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşarken, trafikteki sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

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        Galeri
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