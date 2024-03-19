Siirt Valisi Kemal Kızılkaya şehit ailesiyle iftarda bir araya geldi

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Siirt'in Eruh ilçesinde şehit ailesine misafir oldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızılkaya, beraberinde eşi Nurten Kızılkaya, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Eruh Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük ve İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk ile şehit güvenlik korucusu Mehmet Sıddık Keskin'in ailesiyle iftarda bir araya geldi.

Vali Kızılkaya, ailenin taleplerini dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, şehitlerin geride bıraktıkları emanetlerine sahip çıktıklarını belirterek, "Vatanın bekası milletin istiklal ve istikbali için toprağa düşen cümle şühedayı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Rabbim bizleri aziz şehitlerimize ve kıymetli ailelerine karşı mahcup etmesin." ifadelerini kullandı.