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        Siirt'te karda mahsur kalan 2 araç kurtarıldı

        Siirt'in Pervari ilçesinde karda mahsur kalan 2 araç ekipler tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 22:00 Güncelleme: 20.03.2024 - 22:00
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        Siirt'te karda mahsur kalan 2 araç kurtarıldı
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        Siirt'in Pervari ilçesinde karda mahsur kalan 2 araç ekipler tarafından kurtarıldı.

        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışından dolayı ilçeye bağlı Geçittepe yolunda 2 araç mahsur kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi.

        Yolu kardan temizleyen ekipler mahsur kalan araçları kurtardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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