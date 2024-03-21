Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te 'patpat' devrildi: 3 yaralı

        SİİRT'in Tillo ilçesinde, patpat diye bilinen tarım aracının devrildiği kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 01:34 Güncelleme: 21.03.2024 - 01:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te 'patpat' devrildi: 3 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİİRT’in Tillo ilçesinde, patpat diye bilinen tarım aracının devrildiği kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. 

        Kaza, gece saatlerinde Tillo ilçesine bağlı Taşbalta köyü mevkisinde meydana geldi. Memduh B. (29) yönetimindeki patpat, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ile Edibe B. ve İsmet B. yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Edibe B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Oynarken dere yatağına düşen Zilan öldü
        Oynarken dere yatağına düşen Zilan öldü
        ABD Senatosu ve İsrail arasında yeni gerginlik
        ABD Senatosu ve İsrail arasında yeni gerginlik
        'Limon' parolasıyla haberleşmişler: Fuhuş operasyonunda 4 tutuklama
        'Limon' parolasıyla haberleşmişler: Fuhuş operasyonunda 4 tutuklama
        Yolun ortasında silahlı saldırı
        Yolun ortasında silahlı saldırı
        Elektronik atıklar yüzde 82 arttı, 62 milyona ulaştı
        Elektronik atıklar yüzde 82 arttı, 62 milyona ulaştı
        Hem sürücüye hem de polislere saldırdılar!
        Hem sürücüye hem de polislere saldırdılar!
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Suçunu itiraf etti!
        Suçunu itiraf etti!
        Szymanski'ye 3 dev talip!
        Szymanski'ye 3 dev talip!
        Kanserde korkutan artış! Her 5 kilo artış, riski yüzde 5 artırıyor
        Kanserde korkutan artış! Her 5 kilo artış, riski yüzde 5 artırıyor
        Bakan Fidan'dan Türkiye'nin AB üyelik sürecine dair açıklama
        Bakan Fidan'dan Türkiye'nin AB üyelik sürecine dair açıklama
        Gizli hesaplar ne kadar gizli?
        Gizli hesaplar ne kadar gizli?
        Mevduat faiz artışı nasıl etkileyecek?
        Mevduat faiz artışı nasıl etkileyecek?
        Beşiktaş'tan Süper Kupa tepkisi!
        Beşiktaş'tan Süper Kupa tepkisi!
        Hamile olduğu iddiasına takvimli cevap
        Hamile olduğu iddiasına takvimli cevap
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!
        Doğuma günler kala evlendi
        Doğuma günler kala evlendi
        Burası bazen ada, bazen yarımada
        Burası bazen ada, bazen yarımada
        Akaryakıtta yeni dönem
        Akaryakıtta yeni dönem
        Yürüyen merdivendeki fırçalar ne işe yarar?
        Yürüyen merdivendeki fırçalar ne işe yarar?

        Benzer Haberler

        Oynarken dere yatağına düşen Zilan, yaşamını yitirdi
        Oynarken dere yatağına düşen Zilan, yaşamını yitirdi
        Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu 1'i ağır, 2 kişi yaralandı
        Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu 1'i ağır, 2 kişi yaralandı
        Siirt'te karda mahsur kalan 2 araç kurtarıldı
        Siirt'te karda mahsur kalan 2 araç kurtarıldı
        Siirt'te nevruz etkinliğinde 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı
        Siirt'te nevruz etkinliğinde 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı
        Siirt'te 85 yaşındaki kadın "kefen parasını" Gazze'ye bağışladı
        Siirt'te 85 yaşındaki kadın "kefen parasını" Gazze'ye bağışladı
        Siirt'te yaklaşık 9 asırlık camide mukabele geleneği
        Siirt'te yaklaşık 9 asırlık camide mukabele geleneği