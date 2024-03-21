Siirt'te 'patpat' devrildi: 3 yaralı

SİİRT’in Tillo ilçesinde, patpat diye bilinen tarım aracının devrildiği kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Tillo ilçesine bağlı Taşbalta köyü mevkisinde meydana geldi. Memduh B. (29) yönetimindeki patpat, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ile Edibe B. ve İsmet B. yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Edibe B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.