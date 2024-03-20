Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu 1'i ağır, 2 kişi yaralandı
Siirt'in Tillo ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Siirt'in Tillo ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Memduh B'nin (29) kullandığı tarım aracı, ilçenin Taşbalta köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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