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        Siirt-Batman kara yolunu su bastı

        SİİRT'in Kurtalan ilçesinde sağanak nedeniyle Siirt-Batman kara yolunu su basarken, sürücüler zor anlar yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 16:46 Güncelleme: 22.03.2024 - 16:50
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        Siirt-Batman kara yolunu su bastı
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        SİİRT'in Kurtalan ilçesinde sağanak nedeniyle Siirt-Batman kara yolunu su basarken, sürücüler zor anlar yaşadı.

        Kurtalan ilçesinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Siirt-Batman kara yolunu Konakpınar köyü mevkisinde su bastı. Oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bölgede önlem alan jandarma ekipleri, trafik akışını kontrollü olarak sağladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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