Siirt-Batman kara yolunu su bastı

Kurtalan ilçesinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Siirt-Batman kara yolunu Konakpınar köyü mevkisinde su bastı. Oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bölgede önlem alan jandarma ekipleri, trafik akışını kontrollü olarak sağladı.

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