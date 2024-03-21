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        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Siirt'te ziyaretlerde bulundu

        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Siirt'te çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 17:10 Güncelleme: 21.03.2024 - 17:10
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        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Siirt'te ziyaretlerde bulundu
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        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Siirt'te çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Bölgede denetim ve incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Orgeneral Çetin, Valilik ziyaretinde Vali Kemal Kızılkaya tarafından karşılandı.

        Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Çetin, Kızılkaya ile makamında bir süre görüştü.

        Beraberindeki heyetle Güres Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Çetin, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

        Çetin, esnaf ziyaretinde Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Başkanlığı döneminde yanında "haberci" olarak vatani görevini yerine getiren Burak Işıktaş ile de görüştü.

        Orgeneral Çetin'e esnaf ziyaretinde, Vali Kemal Kızılkaya, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük ve İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk de eşlik etti.

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