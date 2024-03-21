Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Siirt'te ziyaretlerde bulundu

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Siirt'te çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Bölgede denetim ve incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Orgeneral Çetin, Valilik ziyaretinde Vali Kemal Kızılkaya tarafından karşılandı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Çetin, Kızılkaya ile makamında bir süre görüştü.

Beraberindeki heyetle Güres Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Çetin, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Çetin, esnaf ziyaretinde Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Başkanlığı döneminde yanında "haberci" olarak vatani görevini yerine getiren Burak Işıktaş ile de görüştü.