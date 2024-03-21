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        Siirt'te Nevruz Bayramı kutlandı

        Siirt'te Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 15:32 Güncelleme: 21.03.2024 - 15:32
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        Siirt'te Nevruz Bayramı kutlandı
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        Siirt'te Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Valilik himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Siirt Belediyesince, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Nevruz Bayramı'nın önemine ilişkin konuşmaların ardından def eşliğinde müzik dinletisi sunuldu.

        Etkinliğe katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, örs üzerinde demir dövdü.

        Daha sonra nevruz ateşi yakıldı.

        Kızılkaya ve etkinliğe katılanlar, halk oyunları ekibiyle halay çekti.

        Etkinliğe ​​​​​Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Seydi Salman, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.​​​​​​​​​​​​​​

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