Siirt'te Nevruz Bayramı kutlandı

Etkinliğe ​​​​​Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Seydi Salman, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.​​​​​​​​​​​​​​

Valilik himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Siirt Belediyesince, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

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