Siirt'te karda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Pervari ilçesinin Geçittepe bölgesinde çığ düşmesi sonucu yolu kapanan grup köy yolunda 4 araç ve Şirvan ilçesi Yamaçlı köyünde öğrenci servisi mahsur kaldı.

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