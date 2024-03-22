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        Siirt'te karda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

        Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçelerinde kar nedeniyle kapanan yollarda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 20:58 Güncelleme: 22.03.2024 - 20:58
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        Siirt'te karda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
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        Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçelerinde kar nedeniyle kapanan yollarda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Pervari ilçesinin Geçittepe bölgesinde çığ düşmesi sonucu yolu kapanan grup köy yolunda 4 araç ve Şirvan ilçesi Yamaçlı köyünde öğrenci servisi mahsur kaldı.

        İhbar üzerine bölgelere İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi.

        İki bölgedeki yolu temizleyen ekipler araçları güvenli yere ulaştırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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