Siirt'te karda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçelerinde kar nedeniyle kapanan yollarda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.
Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçelerinde kar nedeniyle kapanan yollarda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Pervari ilçesinin Geçittepe bölgesinde çığ düşmesi sonucu yolu kapanan grup köy yolunda 4 araç ve Şirvan ilçesi Yamaçlı köyünde öğrenci servisi mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgelere İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi.
İki bölgedeki yolu temizleyen ekipler araçları güvenli yere ulaştırdı.
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