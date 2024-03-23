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        Otomobilde 15 bin 610 mermi ele geçirildi; 5 tutuklama

        SİİRT'te, jandarma ve polis ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda, arama yapılan otomobilde 15 bin 610 mermi ele geçirildi, 5 şüpheli ise tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 12:52 Güncelleme: 23.03.2024 - 12:55
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        Otomobilde 15 bin 610 mermi ele geçirildi; 5 tutuklama
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        SİİRT'te, jandarma ve polis ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda, arama yapılan otomobilde 15 bin 610 mermi ele geçirildi, 5 şüpheli ise tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmada, organize suç örgütleri üyeleri ve kaçakçılık yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle müşterek operasyon gerçekleştirildi. Çalışmada takibe alınan otomobil, Siirt-Batman kara yolunda durduruldu. Otomobildeki aramada 15 bin 610 silah mermisi ve bir miktar esrar bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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