Siirt'te bir otomobilde 15 bin 610 mermi ele geçirildi
Siirt'te düzenlenen operasyonda, 15 bin 610 mermi ele geçirildi, yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.
Siirt'te düzenlenen operasyonda, 15 bin 610 mermi ele geçirildi, yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle organize suç örgütleri ve kaçakçılara yönelik müşterek operasyon düzenlendi.
Bu kapsamda takibe alınan şüpheli otomobil, Siirt-Batman kara yolunda durduruldu.
Otomobilde yapılan aramada, değişik çaplarda 15 bin 610 mermi ve bir miktar kubar esrar ele geçirildi, 5 zanlı yakalandı.
Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.