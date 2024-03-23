Siirt'te bir otomobilde 15 bin 610 mermi ele geçirildi

Siirt'te düzenlenen operasyonda, 15 bin 610 mermi ele geçirildi, yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle organize suç örgütleri ve kaçakçılara yönelik müşterek operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda takibe alınan şüpheli otomobil, Siirt-Batman kara yolunda durduruldu.

Otomobilde yapılan aramada, değişik çaplarda 15 bin 610 mermi ve bir miktar kubar esrar ele geçirildi, 5 zanlı yakalandı.