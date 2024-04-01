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        Şirvan'da Başkan Cellek, AK Parti'den girdiği 5'inci seçimi de kazandı

        SİİRT'in Şirvan ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, belediye başkanlığını, 2004'ten beri AK Parti'den sürdüren Necat Cellek kazandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 15:41 Güncelleme: 01.04.2024 - 15:45
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        Şirvan'da Başkan Cellek, AK Parti'den girdiği 5'inci seçimi de kazandı
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        SİİRT’in Şirvan ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, belediye başkanlığını, 2004’ten beri AK Parti'den sürdüren Necat Cellek kazandı. Cellek, partisi kurulduktan sonra girdiği 5 seçimden de zaferle çıktı.

        Şirvan ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre, belediye başkanı 2004’ten beri başkanlığı kimseye kaptırmayan AK Partili Necat Cellek oldu. 1994 yılında İl Genel Meclis Üyesi seçilen Cellek, belediye başkanlığı için 2004 yılında AK Parti listesinden seçime girdi. Bu seçimden zaferle ayrılan Cellek, daha sonra girdiği 2009, 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde de, Şirvan Belediye Başkanlığı’na seçildi. Evli ve 10 çocuk babası olan Cellek, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre, oyların yüzde 57,06’sını alarak, 5’inci kez belediye başkanlığına seçildi. Böylece Cellek, partisi kurulduktan sonra girdiği 5 mahalli idareler genel seçiminden de zaferle çıkmış oldu.

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