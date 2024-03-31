Siirt'te muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Köyde oy kullanma işlemi sürerken iki grup arasında muhtarlık seçimi ile ilgili başlayan tartışma, taş, sopa ve silah kullanılan kavgaya dönüştü. Kavgada, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

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