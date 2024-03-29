Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Siirt'in Kurtalan ilçesinde halka hitap etti:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İnsanları birbirinden ayırmadık. 81 ilimize, 85 milyona aynı gözle baktık. Hiçbir zaman ayrımcılık yapmadık. Hiç kimseyi ötekileştirmedik, aynı zihniyetle de devam edeceğiz. Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Laz'ıyla, Çerkez'iyle biriz, beraberiz." dedi.

Yılmaz, Siirt'in Kurtalan ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığınca Beykent Caddesi'nde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, AK Parti Kurtalan Belediye Başkan adayı Nevzat Karaatay'a destek istedi.

Kurtalan ilçesinde bulunmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Yılmaz, seçimin ülkede demokrasi şöleni şeklinde geçeceğini, huzur ve güvenin her şeyin temeli olduğunu söyledi. Huzurun olmadığı yerde demokrasi ve kalkınmanın olmayacağını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu: "Geçmişte huzur ortamı olmadığı, terör olduğu için maalesef yeterince bu bölgelerimiz gelişmedi. Gerçekçi düşünelim. Terörün olduğu, güvenliğin olmadığı yere özel sektör gelip yatırım yapar mı? Bırakın gelip yatırım yapmayı, buradaki sermaye bile kaçıp başka bölgelere gitti. Terör tüm Türkiye'ye zarar verdi, ama en büyük zararı bu bölgemize, bu bölgemizde yaşayan insanımıza verdi. Can ve mal kaybıyla, dolaylı ekonomik etkileriyle. Kamu yatırımlarını biz her halükarda yaptık, yapmaya devam ettik. Yaksalar da yıksalar da bu millete yollar, üniversiteler, hastaneler yapmaya devam ettik, ama özel sektör buralara gelmedi. Şimdi işte tam tersine, terörün artık neredeyse bittiği, huzur ve güven ortamının egemen olduğu bir ortamda sadece kamu yatırımları değil, özel sektör yatırımları da bölgemize gelmeye başladı."

Huzur ortamının etkilerinin zaman içinde daha iyi görüleceğine dikkati çeken Yılmaz, kız ve erkek çocuklarına iyi eğitim verdiklerini dile getirdi. Çocukların iyi eğitim aldığını, çok daha iyi yetiştiğini kaydeden Yılmaz, şöyle devam etti: "Etnik, dini ve bölgesel milliyetçiliğe karşıyız dedik. Doğru mu? Doğru. Tayyip bey ilk yola çıktığı andan itibaren bunları söyledi. Bunlar bizim temel düsturlarımız. Mezhepleri birbirinden ayırmadık. İnsanları birbirinden ayırmadık. 81 ilimize, 85 milyona aynı gözle baktık. Hiçbir zaman ayrımcılık yapmadık. Hiç kimseyi ötekileştirmedik, aynı zihniyetle de devam edeceğiz. Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Laz'ıyla, Çerkez'iyle biriz, beraberiz."

Siirt'te hayvancılıkla ilgili Türkiye'nin en modern teknolojik tesislerinden birinin üniversite bünyesinde kurulduğunu anımsatan Yılmaz, bu bölgede, hiçbir dönem yapılmadığı kadar yatırım yapıldığını vurguladı. Yılmaz, hem bugünün ihtiyaçlarını karşıladıklarını hem de geçmişin ihmallerini kapatmaya çalıştıklarını kaydetti. Vatandaşların mutlaka oyunu kullanması gerektiğini belirten Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı: "Kimsenin bizim irademizi çalmasına izin vermeyelim. Sandıklarımıza çok güçlü bir şekilde sahip çıkalım. Herkesin, seçmenin tercihine saygılıyız. Kim, demokratik hakkını nasıl kullanıyorsa başımızın üstünde. Bir itirazımız yok. Ve herkese hizmet etmeye de hazırız. Bize oy versin, vermesin. Herkese bugüne kadar hizmet ettik, bundan sonra da edeceğiz inşallah. Sandıklar kapanana kadar, tutanaklar tutulup teslim edilene kadar, sandıklarımıza sahip çıkalım."