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        Kamyonet şarampole yuvarlandı: 1'i ağır, 2 yaralı

        SİİRT'te, sanayi tüpü yüklü kamyonetin şarampole yuvarlandığı kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 16:17 Güncelleme: 29.03.2024 - 16:20
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        Kamyonet şarampole yuvarlandı: 1'i ağır, 2 yaralı
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        SİİRT'te, sanayi tüpü yüklü kamyonetin şarampole yuvarlandığı kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 14.30 sıralarında, Siirt-Şirvan kara yolunda meydana geldi. Ömer Özayin idaresindeki 56 KE 466 plakalı sanayi tüpü yüklü kamyonet, sürücünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlandı. Sürücü Özayin ile yanındaki ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan sürücü Ömer Özayin, ekipler tarafından çıkarılıp sağlıkçılara teslim edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Sürücü Özayin'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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