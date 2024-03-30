Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Demokraside de kalkınmada da bizimle yarışamazlar (2)

‘HUZURVE GÜVEN ORTAMINDAYIZ’

Bir dizi ziyaretler için Siirt’e gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, partisinin bir düğün salonunda düzenlediği iftar programına katıldı. Programa AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Arif Demirkıran, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Güven Kuzu, İş İnsanı Nihat Özdemir, partililer ve vatandaşlar katıldı. Burada konuşan Yılmaz, bölgeye büyük yatırımların yapıldığını ifade ederek, “Bölgesel milliyetçiliğe karşı olduk. Batıda ne varsa, doğuda da o olmalı dedik. Kuzeyde ne varsa, güneyde de o olmalı dedik ve son 20 yılda, doğunun güneydoğunun tarihinde görülmemiş ölçekte hizmetler yaptık, eserler yaptık. Diğer yandan özellikle son dönemlerde huzur ve güven ortamı da pekişmiş durumda. Geçmişte o huzur ortamı yeterince olmadığı için yatırımlar özellikle özel sektörlü yatırımlar bölgemize gelmiyordu. Nitelikli eleman gelmiyordu, turist gelmiyordu, yaylalarımızı kullanamıyorduk. Bütün bunlar çok şükür sona erdi. Şu anda huzur ve güven ortamındayız. Demokrasiyi, insan haklarını da en güzel şekilde yaşıyoruz. Ekonomik gelişmememizi de kalkınmamızı da devam ettiriyoruz” dedi.

‘BÖLGEDE POTANSİYEL HAREKETE GEÇİYOR’ Bölgedeki huzura sahip çıkılması gerektiğini ifade eden Yılmaz, “Ben iddia ile söylüyorum, önümüzdeki dönem doğu ve güneydoğunun büyümesi, Türkiye ekonomisinin büyüme hızının üstünde olacak. Niçin böyle olacak, uzun zamandır kullanılmamış bir potansiyel vardı, terör nedeniyle, güvenlik şartları nedeniyle, şimdi bu potansiyel hareket geçiyor. Doğu ve güneydoğu göreceksiniz çok hızlı bir şekilde büyüyecek. Sizlerden de beklentimiz devlet, millet el ele huzur ortamına sahip çıkalım. Demokrasiye, hakkımıza, hukukumuza sahip çıkalım. İlimiz Türkiye’nin en büyük ikinci işlenebilir bakır rezervine sahip ve petrol çıkan 11 vilayetinden biri. 17 saha ve 76 petrol kuyusundan yaklaşık 2 bin 700 varil yıllık ise 1 milyon varile yakın bir üretim gerçekleştiriliyor. Türkiye’nin en büyük bakır işletmelerinden biri olan Şirvan Maden köyü bakır işletmesinde yıllık 1,2 milyon cevher üretimi ile 100 bin ton bakır konsantresi üretiliyor” diye konuştu.