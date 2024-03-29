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        Siirt'te devrilen okul servisindeki 1 öğrenci öldü, 5'i öğrenci 6 kişi yaralandı

        Siirt'in Şirvan ilçesinde okul servisinin devrilmesi sonucu 1 öğrenci hayatını kaybetti, 5'i öğrenci 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 22:32 Güncelleme: 29.03.2024 - 22:39
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        Siirt'te devrilen okul servisindeki 1 öğrenci öldü, 5'i öğrenci 6 kişi yaralandı
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        Siirt'in Şirvan ilçesinde okul servisinin devrilmesi sonucu 1 öğrenci hayatını kaybetti, 5'i öğrenci 6 kişi yaralandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Yaylacı köyüne giden A.S. idaresindeki okul servisi Pirinçli köyü Serinpınar mezrasında kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçtaki 6 öğrenci yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan 1 öğrenci, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kazayla ilgili Şirvan Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

        Vali Kemal Kızılkaya da yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret ederek sağlık durumları hakkında İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür ve Başhekim Uzman Dr. Çağdaş Kaynak'tan bilgi aldı.

        Kazada yaşamını yitiren öğrenciye rahmet dileyen Kızılkaya, ailesine başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

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