Siirt'te devrilen okul servisindeki 1 öğrenci öldü, 5'i öğrenci 6 kişi yaralandı

Vali Kemal Kızılkaya da yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret ederek sağlık durumları hakkında İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür ve Başhekim Uzman Dr. Çağdaş Kaynak'tan bilgi aldı.

Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan 1 öğrenci, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Yaylacı köyüne giden A.S. idaresindeki okul servisi Pirinçli köyü Serinpınar mezrasında kontrolden çıkarak devrildi.

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