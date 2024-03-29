Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Siirt'te iftar programında konuştu:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Uzun zamandır kullanılmamış bir potansiyel vardı, terör ve güvenlik şartları nedeniyle, şimdi bu potansiyel harekete geçiyor. Doğu ve Güneydoğu göreceksiniz çok hızlı bir şekilde büyüyecek. Devlet ve millet el ele huzur ortamına, demokrasiye, hukukumuza sahip çıkalım." dedi.

Yılmaz, Siirt'teki temasları kapsamında bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, her gittikleri şehirde vatandaşlarla bir araya gelip, sorunları dinlediklerini, neler yapılabileceği konusunda çalışmalar yürüttüklerini belirterek, şiar olarak istişare ve ortak aklı benimsediklerini ifade etti.

- "Demokrasimizi, insan haklarımızı da en güzel şekilde yaşıyoruz" İnsanlara kulak verip, onlarla birlikte merkezde ve yerelde politikalar geliştirerek uyguladıklarını anlatan Yılmaz, başından beri bölgesel milliyetçiliğe karşı olduklarını vurguladı. Yılmaz, "Batıda ne varsa doğuda da o olmalı, kuzeyde ne varsa güneyde de o olmalı dedik. Son 20 yılda Doğu ve Güneydoğu'da tarihinde görülmemiş ölçekte hizmetler yaptık. Geçmişte yeterince huzur olmadığı için, yatırımlar, özellikle de özel sektör yatırımları yeterince bölgemize gelmedi. Nitelikli eleman, turist gelmiyordu, yaylalarımızı kullanamıyorduk, bütün bunlar çok şükür sona erdi. Şu anda huzur ortamındayız, demokrasimizi, insan haklarımızı da en güzel şekilde yaşıyoruz, ekonomik değişimimizi de kalkınmamızı da devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Doğu ve Güneydoğu göreceksiniz çok hızlı bir şekilde büyüyecek" Doğu ve Güneydoğu'da sağlanan huzur ortamına işaret eden Yılmaz, bunun önemine değindi. "Uzun zamandır kullanılmamış bir potansiyel vardı, terör ve güvenlik şartları nedeniyle, şimdi bu potansiyel harekete geçiyor. Doğu ve Güneydoğu göreceksiniz çok hızlı bir şekilde büyüyecek. Devlet ve millet el ele huzur ortamına, demokrasiye, hukukumuza sahip çıkalım." diyen Yılmaz, bunların bozulmasına müsaade edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Yılmaz, Siirt'te önemli yatırımlar yaptıklarını, sağlık kuruluşlarının sayısını 229'a çıkardıklarını söyledi. Siirt Üniversitesinin 20 bine yakın öğrencisi olduğunu, 4 bin yabancı uyruklu öğrencinin de eğitim gördüğünü ifade eden Yılmaz, üniversitenin tarım ve hayvancılık alanında pilot üniversite seçildiğini anımsattı. Yılmaz, üniversitede Pervari balı ve Siirt battaniyesi gibi tescilli ürünlerle ilgili çalışmalar yapıldığına işaret ederek, kentin tarım ve hayvancılık ürünleriyle ilgili güzel çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

Küçükbaş hayvancılığa yönelik teknolojik merkez kurulduğunu dile getiren Yılmaz, 6 öğrenci yurdu inşa edildiğini, 4 bin 460 öğrencinin bu yurtlarda barındığını anlattı. Yılmaz, sundukları katkılarla kente yurt ve okul kazandıran iş adamlarına da teşekkür etti. - "Derdimiz daha çok insanımız aş ve iş sahibi olsun" Siirt'in ülkenin en büyük ikinci işlenebilir bakır rezervine sahip ve petrol çıkarılan 11 ilden biri olduğuna işaret eden Yılmaz, 17 saha ve 76 petrol kuyusundan yaklaşık 2 bin 700 varillik, yıllık ise 1 milyon varile yakın üretim gerçekleştirildiğini belirtti.

Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'nin en büyük bakır işletmelerinden biri olan Şirvan Madenköy Bakır İşletmesinde yıllık 1,2 milyon, yer altı cevher üretiminde 100 bin ton bakır konsantresi üretiliyor. Yaklaşık 800 kişinin istihdam edildiği bu işletmemiz bölgesel istihdama ve ülke ekonomisine katkı sunuyor. Petrol ve bakırın yanı sıra şehrin diğer bir zenginliği de yeşil altın. Yeşil altının ne olduğunu hepimiz biliyoruz, Siirt fıstığı. Yıllık 50 bin ton fıstık işletme kapasitesine sahip olan Siirt Fıstık İşleme Tesisini şehre kazandırdık. 30'dan fazla çalışanı var bildiğim kadarıyla. Paketlemeleriyle katma değeri de yükseltmiş oluyor. Ürün üretmek güzel ama bunun markalaşması, paketlenmesi ve imajının oluşturulması, katma değerinin yükseltilmesi çiftçilerimizin refahına ayrı bir güç katacaktır.

Organize Sanayi Bölgemizde 28 fabrikamızda 2 bin civarında istihdam sağlıyoruz. İnşaat aşamasındaki 10 tesisimiz de bittiğinde 3 bin 500 kişinin istihdamı sağlanacak. Derdimiz, daha fazla yatırımcı gelsin, yatırım ortamını, huzur ortamını bozmayalım, daha çok insanımız, daha çok gencimiz aş ve iş sahibi olsun." - "İşletmelerimizin rekabet gücü artacak" Huzur ve güven ortamında yatırımları hız kesmeden sürdürdüklerini, kent merkezinde 400 yataklı devlet hastanesinin inşasının devam ettiğini anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Siirt-Pervari yolu, Siirt-Eruh yolunun yapımı, İl Halk Kütüphanesi, Siirt Öğretmenevi, Ilısu Barajı ve HES Tamamlama Projesi deplase yolları, Alkumru Barajı içme suyu isale hattı, Kurtalan tren yolunun Siirt merkez OSB'ye ulaşma projeleri bunlardan sadece birkaçı. Özellikle demir yolu ve sulama, ben kamu yatırımları açısından bu ikisini çok öncelikli görüyorum. İkisi de üretime destek olan yatırımlar. Demir yolları OSB'ye ulaştığı anda lojistik olarak apayrı bir avantaj kazanacaksınız. İşletmelerimizin rekabet gücü artacak."

Yılmaz, Siirt'in tıp fakültesi olan bir il haline geldiğini, sağlıkta önemli bir çekim merkezi haline geleceğini söyledi. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin bir hizmet seçimi olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti: "Siirt'e kim daha çok hizmet edecek, çocuklarımıza daha güvenli, güzel bir ortamı kim hazırlayacak, esas mesele bu. Burada Ekrem Olğaç kardeşimizin Siirt'e çok şey katacağını düşünüyorum. Ona vereceğimiz her oy, AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na vereceğimiz her oy Siirt'e, Siirt'in geleceğine verilmiş bir oydur. Bir kişi belediyeyi kendi şanı, şöhreti, reklamı için kullanıyorsa gerçek belediyecilik yapmıyor demektir. Yine bir belediye başkanı, belediyeyi, belediyenin imkanlarını halka hizmet için değil, başka ideolojik amaçlar için kullanıyorsa yine gerçek belediyecilik yapmıyordur. Yapılması gereken çok açık ve net, belediyenin kaynaklarını halkın ihtiyaçları için kullanmak. İşte gerçek belediyecilik budur.

Ekrem kardeşimizin bunu en güzel şekilde yapacağına inanıyoruz. Projelerini inceledim, gerçekten çok güzel hazırlıklar yapmış. Merkezi idare olarak sonuna kadar yanındayız. Bazı siyasetçiler seçimden önce bol bol konuşur, seçimden sonra ne dediğini unutur. Bırakın vaatlerini yerine getirmeyi, ne vadettiğini dahi hatırlamayan siyasetçiler olduğunu gördük ülkemizde. Biz ne vadettiysek onu gerçekleştirmeye uğraşırız. Memlekete bir çivi daha çakmamış olanların, hizmet anlayışından uzak olanların bu kente katacağı hiçbir şey yok. Bunu da en iyi Siirt halkı takdir eder. 'Türkiye Yüzyılı'na Siirt'ten büyük bir güç vermenizi özellikle istirham ediyorum."