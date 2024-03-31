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        Siirt'te oy verme işlemi sırasında kavga; 1 ölü, 4 yaralı (2)

        VALİLİKTENAÇIKLAMA: 1 ÖLÜ, 4 YARALISiirt Valiliği, oy verme işlemi sırasında iki grup arasında çıkan kavgaya ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 16:39 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:39
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        Siirt'te oy verme işlemi sırasında kavga; 1 ölü, 4 yaralı (2)
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        VALİLİKTENAÇIKLAMA: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

        Siirt Valiliği, oy verme işlemi sırasında iki grup arasında çıkan kavgaya ilişkin açıklama yaptı. 1 kişinin öldüğü kavgada 4 kişinin yaralandığı, olayın şüphelisi B.K.’nin yakalanarak gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

        “Siirt, Merkez ilçe Konacık köyünde iki grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle meydana gelen silahlı kavgada 1 vatandaşımız hayatını kaybetti, 4 vatandaşınız yaralanmıştır. Olay şüphelisi B.K. üzerindeki tabancayla yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayda ağır yaralanan İ.A. adlı vatandaşımız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etmiştir. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır. Konacık köyünde geniş çaplı güvenlik tedbiri alınmış olup, 2 Jandarma Özel Hareket Timi ve 1 Jandarma İç güvenlik timi tarafından gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır. Seçimlerin ilimizde huzur ortamı içerisinde gerçekleştirilebilmesi için güvenlik güçlerimizin büyük bir gayret gösterdiği bu süreçte, başta muhtar adayları olmak üzere sahada faaliyet gösteren bütün tarafların hassasiyetle hareket etmeleri büyük önem arz etmektedir” denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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