Siirt'te polise taş atan 9 şüpheli yakalandı

"Ara sokaklara dağılan bu kişilerden bazıları, sokak ve yol üzerinde bulunan kaldırım taşlarını sökerek görevli polislere atarak mukavemette bulunmuşlardır. Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 9 kişi gözaltına alınmış olup, haklarında soruşturma başlatılmıştır."

Etkinliğe katılan bazı kişilerin dağılma sürecinde ara sokaklarda yasa dışı slogan atarak, taşkınlık yaptığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisince (DEM Parti) merkez Doğan Mahallesi nevruz alanında etkinlik düzenlendiği bildirildi.

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