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        Siirt'te polise taş atan 9 şüpheli yakalandı

        Siirt'te söktükleri kaldırım taşlarını polise attıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 21:41 Güncelleme: 01.04.2024 - 21:41
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        Siirt'te polise taş atan 9 şüpheli yakalandı
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        Siirt'te söktükleri kaldırım taşlarını polise attıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisince (DEM Parti) merkez Doğan Mahallesi nevruz alanında etkinlik düzenlendiği bildirildi.

        Etkinliğe katılan bazı kişilerin dağılma sürecinde ara sokaklarda yasa dışı slogan atarak, taşkınlık yaptığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Ara sokaklara dağılan bu kişilerden bazıları, sokak ve yol üzerinde bulunan kaldırım taşlarını sökerek görevli polislere atarak mukavemette bulunmuşlardır. Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 9 kişi gözaltına alınmış olup, haklarında soruşturma başlatılmıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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