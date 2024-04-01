Siirt'te polise taş atan 9 şüpheli yakalandı
Siirt'te söktükleri kaldırım taşlarını polise attıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.
Siirt'te söktükleri kaldırım taşlarını polise attıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisince (DEM Parti) merkez Doğan Mahallesi nevruz alanında etkinlik düzenlendiği bildirildi.
Etkinliğe katılan bazı kişilerin dağılma sürecinde ara sokaklarda yasa dışı slogan atarak, taşkınlık yaptığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ara sokaklara dağılan bu kişilerden bazıları, sokak ve yol üzerinde bulunan kaldırım taşlarını sökerek görevli polislere atarak mukavemette bulunmuşlardır. Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 9 kişi gözaltına alınmış olup, haklarında soruşturma başlatılmıştır."
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