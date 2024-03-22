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        Siirt'te çığ düşen yolda mahsur kalan 4 araçtaki 12 kişi kurtarıldı

        SİİRT'in Pervari ilçesinde çığ düşmesi sonucu kardan kapanan yolda mahsur kalan 1'i ambulans 4 araçtaki 12 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerinde kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 23:40 Güncelleme: 22.03.2024 - 23:45
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        Siirt'te çığ düşen yolda mahsur kalan 4 araçtaki 12 kişi kurtarıldı
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        SİİRT'in Pervari ilçesinde çığ düşmesi sonucu kardan kapanan yolda mahsur kalan 1’i ambulans 4 araçtaki 12 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerinde kurtarıldı. 

        Pervari ilçesi Geçittepe grup köy yolu, akşam saatlerinde çığ düşmesi sonucu kardan kapandı. Yolda 1’i ambulans 4 araçtaki 12 kişi mahsur kaldı. İhbarla bölgeye İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yolda mahsur kalanlar kurtarıldı. 

        Öte yandan, Şirvan ilçesine bağlı Yamaçlı köyünde de kardan dolayı mahsur kalan öğrenci servisi, İl Özel İdaresi ekiplerince saplandığı yerden çıkarıldı.

        Bölgede karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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