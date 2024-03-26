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        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Siirt'te temaslarda bulundu

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Siirt'te çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 21:48 Güncelleme: 26.03.2024 - 21:48
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        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Siirt'te temaslarda bulundu
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Siirt'te çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kente gelen Bakan Şimşek, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası'nı (STSO) ziyaret etti.

        Şimşek, STSO Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

        Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından Şimşek, AK Parti İl Başkanlığı ve seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti, partililerle bir araya geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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