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        Türk Kızılay'dan Siirt'te 500 aileye pide yardımı

        Türk Kızılay Siirt Şubesi, 500 ihtiyaç sahibi aileye 1000 pide yardımı ulaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 23:20 Güncelleme: 26.03.2024 - 23:20
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        Türk Kızılay'dan Siirt'te 500 aileye pide yardımı
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        Türk Kızılay Siirt Şubesi, 500 ihtiyaç sahibi aileye 1000 pide yardımı ulaştırdı.

        Şube Başkanı Nihat Altunç öncülüğündeki Kızılay gönüllüleri, "Ramazan ayında heybemde ramazan pidesi" sloganıyla vatandaşların ekmek ve yemek ihtiyaçlarını gideriyor.

        Altunç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sakarya, Ulus ve Dumlupınar mahallelerinde vatandaşlara ramazan pidesi ulaştırdıklarını söyledi.

        Yardımların ramazan boyunca devam edeceğini belirten Altunç, "Ramazanda ihtiyaç sahibi ailelere pide ve kuru gıda yardımı dağıttık. Her gün iki veya üç mahallede 500 aileye 1000 pide ve yemek yardımı yapıyoruz." diye konuştu.

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