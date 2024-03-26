Gazeteci Cumhur Kılıççıoğlu, Siirt'te son yolculuğuna uğurlandı

Kentte haftalık yayımlanan Mücadele Gazetesi'ni 62 yıl önce kuran ve sürekli basın kartı sahibi Cumhur Kılıççıoğlu, çeşitli basın kuruluşlarında da görev yapmıştı.​​​​​​​

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