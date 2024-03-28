Siirt Valisi Kızılkaya başkanlığında geniş kapsamlı "Seçim Güvenliği Toplantısı" yapıldı

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya başkanlığında "Seçim Güvenliği Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Güvenlik Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) yapılan toplantıda, seçimle ilgili mevzuat ve genel esaslar, seçim öncesi sırası ve sonrasında alınacak güvenlik tedbirleri, seçim propagandalarında uyulması gereken yasal sorumluluklar ve seçim günü yasakları ile ilgili konular görüşüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, Siirt'te seçimlerin huzur ve güven içerisinde tamamlanması için her türlü tedbirlerin alındığını belirtti.