Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt Valisi Kızılkaya başkanlığında geniş kapsamlı "Seçim Güvenliği Toplantısı" yapıldı

        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya başkanlığında "Seçim Güvenliği Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 12:42 Güncelleme: 28.03.2024 - 12:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt Valisi Kızılkaya başkanlığında geniş kapsamlı "Seçim Güvenliği Toplantısı" yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya başkanlığında "Seçim Güvenliği Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Güvenlik Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) yapılan toplantıda, seçimle ilgili mevzuat ve genel esaslar, seçim öncesi sırası ve sonrasında alınacak güvenlik tedbirleri, seçim propagandalarında uyulması gereken yasal sorumluluklar ve seçim günü yasakları ile ilgili konular görüşüldü.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, Siirt'te seçimlerin huzur ve güven içerisinde tamamlanması için her türlü tedbirlerin alındığını belirtti.

        Seçim öncesi, seçim sırası ve seçim sonrasında alınması gereken tedbirlerin hassasiyetle yürütüldüğünü kaydeden Kızılkaya, "Vatandaşlarımızın seçme ve seçilme haklarını huzur ve güven içinde hiçbir baskı altında kalmadan ve hiçbir yönlendirmeye maruz bırakılmadan, kendi özgür iradeleri ile hoşgörü içerisinde oy kullanmalarının tesisi için her türlü güvenlik tedbirini alıyoruz." dedi.

        Toplantıya, il ve ilçe yetkilileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2 çocuk annesini 7 kez bıçakladı! Ölmesini bekledi!
        2 çocuk annesini 7 kez bıçakladı! Ölmesini bekledi!
        Baba oğlunu öldürmüştü! 'Ağaç kesme' indirimi!
        Baba oğlunu öldürmüştü! 'Ağaç kesme' indirimi!
        Bolu'da çevre felaketi: Eski çöplük çayı kirletti
        Bolu'da çevre felaketi: Eski çöplük çayı kirletti
        İdeal 11'ini arıyor!
        İdeal 11'ini arıyor!
        Hastalık riskini artıran uyku alışkanlıkları açıklandı!
        Hastalık riskini artıran uyku alışkanlıkları açıklandı!
        Dünyanın en mutlu 2. ülkesinin sırrı ne?
        Dünyanın en mutlu 2. ülkesinin sırrı ne?
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
        "Bir döneme damga vuracak"
        "Bir döneme damga vuracak"
        Çalınan kamyonun kabini kamyon kasasında!
        Çalınan kamyonun kabini kamyon kasasında!
        "Kaybedilmiş bir şey yok!"
        "Kaybedilmiş bir şey yok!"
        "Hakaret, iftira, dayak"
        "Hakaret, iftira, dayak"
        Macron ve Lula'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı
        Macron ve Lula'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı
        Yeni aşk
        Yeni aşk
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        Anne, babalar dikkat! Vedat 15 aylıktı... Büyük acı!
        Anne, babalar dikkat! Vedat 15 aylıktı... Büyük acı!
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak
        Kediyi okulun 5'inci katından atan üniversite öğrencisi çıktı!
        Kediyi okulun 5'inci katından atan üniversite öğrencisi çıktı!
        "Aşk yok"
        "Aşk yok"
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor
        Artık “çok yaşlı”yız
        Artık “çok yaşlı”yız

        Benzer Haberler

        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya...
        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya...
        Siirt'te muhtarlık kavgası: 1'i polis, 9 yaralı
        Siirt'te muhtarlık kavgası: 1'i polis, 9 yaralı
        Siirt'te muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 1'i polis 8 kişi...
        Siirt'te muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 1'i polis 8 kişi...
        Türk Kızılay'dan Siirt'te 500 aileye pide yardımı
        Türk Kızılay'dan Siirt'te 500 aileye pide yardımı
        Gazeteci Cumhur Kılıççıoğlu, Siirt'te son yolculuğuna uğurlandı
        Gazeteci Cumhur Kılıççıoğlu, Siirt'te son yolculuğuna uğurlandı
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Siirt'te temaslarda bulundu
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Siirt'te temaslarda bulundu