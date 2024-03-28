Siirt'te halk otobüsleri sarı ve mavi renklere boyandı

Siirt Belediyesi halk otobüsleri, İl Özel İdarespor'un renkleri olan sarı ve maviye boyandı.

Siirt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki otobüslerin renkleri, halkın ve spor camiasının talepleri doğrultusunda değiştirildi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, otobüs durağında düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, farklı renklerde ve farklı zaman dilimlerinde alınan otobüslerde bütünlük ve ahenk sağlamak amacıyla takımı simgeleyen renklere boyandığını belirtti.