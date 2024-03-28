Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te halk otobüsleri sarı ve mavi renklere boyandı

        Siirt Belediyesi halk otobüsleri, İl Özel İdarespor'un renkleri olan sarı ve maviye boyandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 13:17 Güncelleme: 28.03.2024 - 13:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te halk otobüsleri sarı ve mavi renklere boyandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Siirt Belediyesi halk otobüsleri, İl Özel İdarespor'un renkleri olan sarı ve maviye boyandı.

        Siirt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki otobüslerin renkleri, halkın ve spor camiasının talepleri doğrultusunda değiştirildi.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, otobüs durağında düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, farklı renklerde ve farklı zaman dilimlerinde alınan otobüslerde bütünlük ve ahenk sağlamak amacıyla takımı simgeleyen renklere boyandığını belirtti.

        Sporseverlerin talepleri doğrultusunda böyle bir karar aldıklarını bildiren Kızılkaya, "Otobüsler kimisi beyaz, kimisi mavi, kimisi yeşil, kimisi sarı renkleri taşıyordu. Şehirde bir bütünlük olsun istedik. Ayrıca taraftara daha önce verilmiş bir sözümüz vardı. Bugün bu anlamlı günde taraftarlara formalarını ve polarlarını hediye ettik. Siirt İl Özel İdarespor'un daha üst liglerde başarılara imza atacağına olan inancımla hayırlı uğurlu olsun." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Milyarderler şehri: İstanbul Avrupa'da ilk 5'te
        Milyarderler şehri: İstanbul Avrupa'da ilk 5'te
        Beşiktaş'ta "U dönüşü" faciası: Semanur yaşam mücadelesi veriyor
        Beşiktaş'ta "U dönüşü" faciası: Semanur yaşam mücadelesi veriyor
        2 çocuk annesini 7 kez bıçakladı! Ölmesini bekledi!
        2 çocuk annesini 7 kez bıçakladı! Ölmesini bekledi!
        İdeal 11'ini arıyor!
        İdeal 11'ini arıyor!
        Dünyanın en mutlu 2. ülkesinin sırrı ne?
        Dünyanın en mutlu 2. ülkesinin sırrı ne?
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
        "Bir döneme damga vuracak"
        "Bir döneme damga vuracak"
        "Hakaret, iftira, dayak"
        "Hakaret, iftira, dayak"
        Bolu'da çevre felaketi: Eski çöplük çayı kirletti
        Bolu'da çevre felaketi: Eski çöplük çayı kirletti
        Macron ve Lula'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı
        Macron ve Lula'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı
        Yeni aşk
        Yeni aşk
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        Baba oğlunu öldürmüştü! 'Ağaç kesme' indirimi!
        Baba oğlunu öldürmüştü! 'Ağaç kesme' indirimi!
        Kediyi okulun 5'inci katından atan üniversite öğrencisi çıktı!
        Kediyi okulun 5'inci katından atan üniversite öğrencisi çıktı!
        "Aşk yok"
        "Aşk yok"
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak
        Hastalık riskini artıran uyku alışkanlıkları açıklandı!
        Hastalık riskini artıran uyku alışkanlıkları açıklandı!
        Artık “çok yaşlı”yız
        Artık “çok yaşlı”yız
        "Kaybedilmiş bir şey yok!"
        "Kaybedilmiş bir şey yok!"
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor

        Benzer Haberler

        Türk Kızılay'dan Siirt'te ramazan boyunca 400 kişiye sıcak yemek
        Türk Kızılay'dan Siirt'te ramazan boyunca 400 kişiye sıcak yemek
        Siirt Valisi Kızılkaya başkanlığında geniş kapsamlı "Seçim Güvenliği Toplan...
        Siirt Valisi Kızılkaya başkanlığında geniş kapsamlı "Seçim Güvenliği Toplan...
        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya...
        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya...
        Siirt'te muhtarlık kavgası: 1'i polis, 9 yaralı
        Siirt'te muhtarlık kavgası: 1'i polis, 9 yaralı
        Siirt'te muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 1'i polis 8 kişi...
        Siirt'te muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 1'i polis 8 kişi...
        Türk Kızılay'dan Siirt'te 500 aileye pide yardımı
        Türk Kızılay'dan Siirt'te 500 aileye pide yardımı