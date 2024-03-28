Siirt Emniyet Müdürü Öztürk başkanlığında seçim güvenliği toplantısı düzenlendi
Siirt İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk başkanlığında "Seçim Güvenliği ve Genel Değerlendirme" toplantısı gerçekleştirildi.
Siirt İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk başkanlığında "Seçim Güvenliği ve Genel Değerlendirme" toplantısı gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünde gerçekleşen toplantıda, seçim öncesi, sırası ve sonrasında alınacak güvenlik tedbirleri görüşüldü.
Toplantıya, birim amirleri ve rütbeli personel katıldı.
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