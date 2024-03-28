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        Siirt Emniyet Müdürü Öztürk başkanlığında seçim güvenliği toplantısı düzenlendi

        Siirt İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk başkanlığında "Seçim Güvenliği ve Genel Değerlendirme" toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 14:31 Güncelleme: 28.03.2024 - 14:31
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        Siirt Emniyet Müdürü Öztürk başkanlığında seçim güvenliği toplantısı düzenlendi
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        Siirt İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk başkanlığında "Seçim Güvenliği ve Genel Değerlendirme" toplantısı gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünde gerçekleşen toplantıda, seçim öncesi, sırası ve sonrasında alınacak güvenlik tedbirleri görüşüldü.​​​​​​​

        Toplantıya, birim amirleri ve rütbeli personel katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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